Dramatyczna sytuacja na Wyspach. Nowy wariant wirusa atakuje. Premier Johnson odwołał święta milionom ludzi

Polacy żyjący w w tych rejonach, które objęto najsurowszymi obostrzeniami Londynie musieli odwołać świąteczne wyjazdy do kraju. Wszystko z powodu obaw, że nowy wariant koronawirusa wymknie się spod kontroli. Tak się już stało, ostrzega nawet brytyjski minister zdrowia i prosi Brytyjczyków o zastosowanie się do blokad.

Dramatyczny zwrot sytuacji w Wielkiej Brytanii. Zamiast obiecanego poluzowania obostrzeń na święta premier Boris Johnson zafundował mieszkańcom Londynu oraz południowo-wschodnim rejonom Anglii lockdown i to w najsurowszym wydaniu.

Na stacji St Pancras widziano tłumy pędzące w kierunku dworca, aby wsiąść do pociągów wyjeżdżających ze stolicy. Podobnie było na stacji Paddington i King's Cross.

Z biegiem godzin na drogach prowadzących z Londynu pojawiły się gigantyczne korki i chaos na dworcach kolejowych. Ludzie uciekali, by uniknąć nowych ograniczeń.

Włochy, Holandia i Belgia natychmiast zabroniły Brytyjczykom przylotu do ich krajów. Boris Johnson tak naprawdę odwołał święta Bożego Narodzenia milionom rodaków, mówiąc, aby pozostali w domach z powodu obaw, że nowa wariant koronawirusa może rozprzestrzenić się nawet o 70 procent szybciej.

Kilka godzin później holenderski rząd ogłosił, że wszystkie loty z Wielkiej Brytanii objęto zakazem wjazdu do Holandii - następnie Belgia poszła tym tropem, wstrzymując loty i pociągi Eurostar na co najmniej 24 godziny. Włochy i Austria ogłosiły podobne środki, Niemcy rozważają podjęcie takich działań. Nie wyklucza ich również Polska.

Nową odmianę koronawirusa wykryto na Wyspach w ponad 60 rejonach. Zdaniem specjalistów nie jest on bardzo śmiertelny, za to rozprzestrzenia się błyskawicznie, co sprawia, że szpitale na Wyspach stoją w obliczy blokady.