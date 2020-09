Dramat w Niemczech: matka zabiła piątkę swoich dzieci, potem rzuciła się pod pociąg, by popełnić samobójstwo

Najstarsze dziecko zabójczyni, 11-letni chłopiec, poszedł normalnie w czwartek rano do szkoły. Matka zadzwoniła do szkoły, mówiąc, że chce zabrać go z klasy, tłumacząc to śmiercią w rodzinie.

Zabrała go na dworzec kolejowy w Düsseldorfie, gdzie wskoczyła pod pociąg, najwyraźniej „z zamiarem samobójczym” - mówił Maierhofer.

Babcia dzieci, która mieszka w innym mieście, zawiadomiła policję o możliwym przestępstwie, po tym, jak córka wysłała jej wiadomość na WhatsApp. Napisała, że ​​jest „w złym stanie”, spowodowaną separacją z 28-letnim ojcem czwórki jej najmłodszych dzieci.

Śledczy sądzą, że jej rozstanie z mężem rok temu mogło odegrać rolę w tej sprawie. Dodają, że nie ma dowodów na to, że stan kobiety pogorszył się z powodu epidemii koronawirusa.