Dramat w Holandii: 22-letnia Polka dźgnęła partnera nożem. Mężczyzna nie żyje

Tragedia w holenderskiej wsi Honselersdijk. Podczas kłótni 22-letnia Polka ugodziła kilka razy nożem swojego o pięć lat starszego partnera.

Najpierw z pomocą pospieszyli rannemu sąsiedzi, potem przybyła pomoc medyczna. Niestety mężczyzna zmarł na skutek doznanych obrażeń.

Policjanci zatrzymali na miejscu zdarzenia zakrwawiona kobietę. Po przesłuchaniu trafi do aresztu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że para mieszkała w domu, w którym byli też przybysze z innych krajów, którzy przyjechali do pracy w Holandii. Tego wieczora doszło między nimi do kłótni, której finał okazał się tragiczny.

Polacy od jakiegoś czasu pracowali w jednej szklarni. Dochodzenie w tej sprawie trwa, policja nie chce ujawniać szczegółów.