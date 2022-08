Dramat mieszkaniowy w 13 aktach. Recenzja książki "13 pięter" Filipa Springera

Z 13. piętra biurowca przy ul. Puławskiej spogląda na Warszawę Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, największego beneficjenta kredytów hipotecznych w Polsce. Na kartach najgłośniejszego reportażu Filipa Springera jest jednym z niewielu, którzy nie muszą martwić się o dach nad głową. Im niżej, tym gorzej.

Opowieści z innych pięter nie mają w sobie nic z sielanki, przypominają raczej podróż przez kolejne kręgi piekła. Nie ma tu jednak grzeszników. Są ludzie i ich zawiedzione marzenia, czasem nawet niekoniecznie o własnych czterech kątach. Springer przepytuje zresztą swoich bohaterów, co rozumieją przez słowo "dom". "Zapach", "łóżko", "cukiernica", "bliskie osoby", "ciepło", "strach", "czarny worek" - padają coraz bardziej dramatyczne odpowiedzi.

Oprócz dość dobrze opisanych już dziś brutalnych metod tzw. czyścicieli kamienic i sprawy Jolanty Brzeskiej (warszawska działaczka ruchu lokatorskiego, której spalone zwłoki znaleziono w 2011 r. w Lesie Kabackim; sprawcy morderstwa nie zostali wykryci, ale jej śmierć wiąże się obecnie z działalnością mafii reprywatyzacyjnej, zajmującej się przejmowaniem atrakcyjnych nieruchomości w stolicy - red.), najdonioślej wybrzmiewa tu jeszcze historia Bogdana z osiedla kontenerowego w Poznaniu. To krąg ostatni. Getto dla "uciążliwych lokatorów" ma swoje medialne pięć minut tylko za sprawą dobrodusznej pani Irenki, która własnymi siłami próbuje pomagać mieszkającym w fatalnych warunkach zesłańcom. Urzędnicy tłumaczą z rozbrajającą szczerością: "To tak jakby hospicjum budować i mieć nadzieję, że się pacjentów wyleczy. A my nie jesteśmy cudotwórcami" (Lidia Leońska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - red.). "Osiedle kontenerowe to nie ma być alternatywa dla mieszkań socjalnych, ale nauczka" - dodaje szef poznańskiego Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Jarosław Pucek.