Dramat kierowców polskich ciężarówek. Utknęli w Dover, bo Francja zamknęła granicę z Wielką Brytanią. Czy zdążą wrócić do kraju na Wigilię?

Brak umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, okres przedświąteczny i wykrycie na Wyspach nowej mutacji koronawirusa spowodowało olbrzymi korek ciężarówek w których uwięzieni zostali również polscy kierowcy. Grozi im spędzenie świąt w kabinach ciężarówek bez jedzenia, sanitariatów oraz bliskich.

W związku z wykryciem na Wyspach Brytyjskich nowej mutacji Francja zablokowała na razie na co najmniej 48 godzin granicę francusko-brytyjską na linii Callais-Dover. Jakieś rozmowy trwają ale żadnych efektów nie ma. Trwają naciski również polskich władz.

Codziennie przez granicę francusko-brytyjską przejeżdża ok. 10 tys. ciężarówek. Jak informują media, obecnie koczuje tam ok. 1500 ciężarówek zablokowanych przez Francję. Większość kierowców to właśnie Polacy, którzy chcieliby wrócić do kraju na święta. Apelowali oni za pośrednictwem mediów o rozwiązanie sprawy i umożliwienie im powrotu na święta. Z Dover do granic Polski jest ok. 1100 km i grozi im spędzenie świąt w kiepskich warunkach.