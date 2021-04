Dramat Indii: zakażeni koronawirusem coraz częściej szukają pomocy u szamanów, co oznacza dla nich wyrok śmierci (VIDEO)

W Ambarpur, w stanie Uttar Pradesh, pojawiły się zdjęcia 70-letniego mężczyzny, który wiózł rowerem ciało żony do sąsiedniej wioski, by je poddać kremacji, bo miejscowi od-mówili w obawie, że zostaną zakażeni koronawirusem. Wątły mężczyzna z trudem pchał rower, na który upakował ciało żony. W pewnej chwili zwłoki spadły na pobocze, we-zwano policję, potem karetkę pogotowia i w końcu ciało kobiety skremowano.

Ci bracia, to Narendra Chenchu i Ramesh, którzy chcieli, aby ich matka została przyjęta do szpitala w stanie Andhra Pradesh, ale przez przyjęciem zemdlała i wkrótce potem zmarła. Ponieważ nikt nie był w stanie zabrać jej do krematorium, synowie zabrali ją motocyklem, przejechali tak kilkadziesiąt kilometrów i wreszcie poddano ją kremacji.

Koronawirus, który wcześniej szalał w takich miastach jak Delhi i Mumbaj, rozwija się teraz w błyskawicznym tempi na wiejskich obszarach. W tej dramatycznej sytuacji coraz więcej ludzi zwraca się o pomoc do szamanów. Dr Ashita Singh, szefowa jednego ze szpitali w stanie Maharashtra widzi rosnącą liczbę pacjentów przybywających do niej ze znakami na ciele, które zrobili szamani, a które mają wy-pędzać… „duchy''. Jak na razie, dodaje Singh, ludzie cierpią z powodu infekcji po tym „zabiegu”.

Inni z kolei polegają na lekach ziołowych, inni wreszcie opuścili swoje wioski ze strachu przed demonami, które ich zdaniem rozprzestrzeniają chorobę. To tylko pomaga w dalszym i szybszym rozprzestrzenianiu się zakażeń.

Dr Ashita Singh dodała, że ci, którzy szukają pomocy w jej szpitalu - który jest przystosowany do obsługi tylko 80 pacjentów - często przychodzą już w ostateczności, są już zwykle zbyt chorzy, by ich ratować.

Kryzys jest szczególnie dotkliwy w New Delhi, gdzie ludzie umierają poza przepełnionymi szpitalami, gdzie trzy osoby są często zmuszane do dzielenia łóżek.

Singh powiedziała w Radio 4: Wielu pacjentów, którzy są na naszych oddziałach mają ślady na brzuchu, bo najpierw po-szli do szamana, który zrobił im znaki na ciele gorącym żelazem w nadziei, że zły duch przez to zniknie. Ludzie najpierw idą do szamana, potem do lekarz i wtedy jest już zwykle za późno na jakąkolwiek pomoc, kończy Dr Ashita Singh.