Dr Tomasz Greniuch zwolniony z IPN. "Przyczyną rozwiązania umowy jest m.in. utrata zaufania"

W poniedziałek, 22 lutego, po południu Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że Tomasz Greniuch złożył rezygnację. - W związku z zaistniałymi okolicznościami dot. nominacji dr. Tomasza Greniucha na stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, dalsze pełnienie przez Niego tej funkcji jest niemożliwe- podano w komunikacie.

W zeszłym tygodniu na stronie Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zamieszczono komunikat, w którym Tomasz Greniuch tłumaczy, że nigdy nie był nazistą i przeprasza za gest sprzed kilkunastu lat.

Nominacja dr. Tomasza Greniucha, byłego lidera opolskiego Obozu Narodowo-Radykalnego, na szefa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu budzi emocje nie tylko w kraju. Sprawę opisał The Times of Israel. O sprawie wcześniej napisał włoski dziennik "La Repubblica" czy węgierski magazyn "Szombat".