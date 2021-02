dr Tomasz Greniuch: Nigdy nie byłem nazistą. "Dyrektorem w IPN może być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii"

Tomasz Greniuch, były lider ONR na Opolszczyźnie, na czele oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Nominacja budzi emocje

Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że Tomasz Greniuch został dyrektorem oddziału IPN we Wrocławiu. Wcześniej kierował on IPN-em w Opolu. W przeszłości Greniuch był liderem Obozu Narodowo-Radykalnego na Opolszczyźnie. Przedstawiciele władz Wrocławia podkreślają, że dla nich jest on "persona non grata".