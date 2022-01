Dr Szymon Kardaś: Uważam prawdopodobieństwo dużej wojny na Ukrainie za niewielkie

Jak pan ocenia ryzyko wojny na Ukrainie?

Pytanie, co mamy na myśli mówiąc „wojna”, bo jeśli mówimy o tak zwanej wielkiej wojnie, czyli inwazji na pełną skalę, o takich scenariuszach rozmawia się w ostatnich tygodniach, to osobiście uważam ten wariant za mało prawdopodobny.

Właśnie, bo mówi się o kilku możliwych scenariuszach: o buncie w republikach samozwańczych, zajęciu Charkowa, wprowadzeniu rządu marionetkowego w Kijowie. Który z nich jest najbardziej prawdopodobny? Jak zagra Władimir Putin?

Moim zdaniem bardzo wysoka licytacja rosyjska, wywieranie bardzo silnej presji politycznej i wojskowej oznacza, że głównym celem Putina jest doprowadzenie do sytuacji, w której Rosjanie nie musieliby użyć siły. Użycie siły zawsze wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem i oczywiście im większa skala operacji, tym to ryzyko jest większe. A Władimir Putin jako przywódca rządzący Rosją przez dwadzieścia lat, moim zdaniem, udowodnił, że nie podejmuje decyzji ryzykownych. On czasami podejmuje decyzje, które okazują się kosztowne, ale z jego punktu widzenia wiążące się z mniejszym ryzykiem, na przykład mniejszym ryzykiem poniesienia strat w ludziach. Przykłady można mnożyć, że wspomnę chociażby o operacji zajęcia Krymu, czy też o tym, co obserwowaliśmy w Donbasie w roku 2014-2015.