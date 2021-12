Dr Sutkowski: Trzeba się naprawdę spieszyć z przyjęciem dawki przypominającej

- Trzeba się naprawdę spieszyć z przyjęciem dawki przypominającej. Tasiemcowe kolejki do punktów szczepień w te pędy powinny się ustawiać, ale nie widzę tego - powiedział dr Sutkowski.

Wyjaśnił, że złudnym jest przeświadczenie, że osoby w pełni zaszczepione - a jest ich w tej chwili blisko 21 mln - są odporne na zachorowanie.

- Fikcją jest to, że na przykład osoby, które zaszczepiły się w lutym, marcu, kwietniu tego roku nadal są odporne. Armia ludzi, która przyjęła właśnie wtedy szczepienia, jest bezbronna wobec koronawirusa i to nie chodzi tylko o osoby starsze, ale też o osoby w średnim wieku - zaznaczył.

Wyjaśnił, że tak naprawdę w Polsce rzeczywiście odporne są trzy grupy - w sumie około 14 mln osób.

- Po pierwsze to około 6 mln osób, które zaszczepione są trzema dawkami. Po drugie osoby, które zaszczepiły się dwukrotnie, ale w wakacje tego roku. One mają jeszcze odporność po tym szczepieniu. To jest też około 6 mln. Po trzecie, odporność mają osoby, które niedawno zachorowały na COVID-19 i przechorowały go kilka miesięcy temu, maksymalnie do 6 miesięcy. To kolejne około 2 mln - stwierdził.