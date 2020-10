Dr Misio czyli Arek Jakubik trafnie o Polakach w pandemii. Płyta "Strach XXI wieku" w sklepach. Wideoklip Wojciech Smarzowski [FOTOGALERIA]

Arek Jakubik o płycie "Strach XXI wieku"

„Strach XXI wieku” to pierwszy numer, który powstał z myślą o nowej płycie Dr Misio jakieś dwa lata temu. Od razu wskazał kierunek w jakim prace nad tą płytą powinny pójść. To głównie zbiór naszych histerii i lęków. W kontrze garść słodko-gorzkich wspomnień z czasów młodości. Muzycznie piosenka „Strach XXI wieku” mocno ewoluowała. Pamiętam pierwszą, punkową jej wersję, zrobioną z Olafem Deriglasoffem, którą długo graliśmy na koncertach. Potem w studio Kuba Galiński nadał jej finalny kształt. Ale to najważniejsza piosenka z tej płyty i nie przypadkiem tak nazywa się cały album. Pandemia dopisała nieoczekiwaną puentę do premiery albumu zapowiadanej na marzec, którą trzeba było odwołać, bo opanował nas wszystkich strach przed zarazą, teraz nasz główny „strach XXI wieku”.