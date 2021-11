Dr Michał Sutkowski: Kina, teatry i dyskoteki tylko dla zaszczepionych

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 19 936 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 398 osób z COVID-19. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, zapytany przez PAP, czy jest to moment, w którym należy wdrożyć w życie kolejne obostrzenia w postaci respektowania tzw. paszportów covidowych, odpowiedział twierdząco.

Wzrośnie liczba szczepień?

Rząd boi się obostrzeń?

– Jeżeli się boimy buntu, jakiegoś niezadowolenia społecznego – ja to rozumiem w kalkulacji politycznej – to pamiętajmy o tym, że większość stanowią ludzie, którzy w elektoracie również rządzących co najmniej uważają, że należy również to wprowadzi – powiedział dr Sutkowski, powołując się na opublikowany w piątek sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu. Wynika z niego, że blisko 54 proc. Polaków popiera pomysł ograniczenia wstępu do miejsc publicznych dla osób, które nie przyjęły szczepienia przeciw COVID-19, 65 proc. popiera obowiązek szczepień dla personelu medycznego.