Dr Katarzyna Korpolewska: Izolacja to więzienie bez uczestnictwa w przestępstwie. Trzeba nauczyć się w niej żyć

Jest kilka powodów, dlaczego rząd na to naciska. Pierwszym, bardzo ważnym, jest to, żeby rodzice mogli chodzić do pracy. Jak dzieci są w szkole, to rodzice pracują, a gospodarka może się rozwijać. Drugi powód jest taki, że, szczególnie małe dzieci, nie uczą się tak samo efektywnie przez internet, jak mogłyby się uczyć w szkole. Kontakt bezpośredni z nauczycielem jest bardzo ważny. Szczerze mówiąc, dla mnie, jako nauczycielki, wykładowcy na studiach podyplomowych, zajęcia zdalne również są koszmarem: nie widzę wówczas reakcji sali, nie wiem, czy to, co mówię, jest dla wszystkich zrozumiałe. Nie widzę nikogo, kto się waha, a kto chciałby zadać pytanie. Prowadzenie zajęć zdalnie jest naprawdę bardzo trudne i na pewno mniej efektywne niż nauka twarzą w twarz. Ale wracając do dzieci, jest też inna dosyć istotna kwestia – przecież w tych pierwszych klasach szkolnych dzieci uczą się reguł życia społecznego. Nie ma siły, tego zdalnie się nie nauczą.

Pandemia sprawia, że w Polsce krzyżują się interesy różnych ludzi, grup i środowisk. Na przykład: nauczyciele woleliby pracować zdalnie, boją się zakażenia wirusem. Rodzice z kolei woleliby, aby dzieci chodziły do szkoły. Rząd naciska, aby dzieci klas I-III uczyły się w szkole. To słuszne podejście?

Jeśli uznano, że do szkoły mają chodzić dzieci z klas I-III, a uczyć się zdalnie mają klasy IV-VIII, to jaka jest różnica między dzieckiem z III a IV klasy?

No tak, chcą być w grupie. Właśnie dlatego, żeby mogły dowiedzieć się, w jaki sposób się kolegować, jak się dostosować, jak wspólnie coś zrobić; żeby poznać inne dzieci. To jest bardzo ważna lekcja. Pamiętajmy, że poza przekazywaniem wiedzy, szkoła uczy życia społecznego.

Małe dzieci mają większy problem ze skupianiem uwagi. Dzieci starsze, licealistów, można posadzić na parę godzin przed komputerem. Maluch nie da rady przy nim długo wysiedzieć. U dzieci z klas IV jest już znaczna różnica w sposobie funkcjonowania. To w IV klasie zaczyna się już poważna szkoła, trudna nauka. Ale to dlatego, że czwartoklasiści mają już inne możliwości; przez trzy pierwsze lata uczyły się tego, że przez 45 minut na lekcji trzeba być skupionym. Oczywiście trudno być skupionym przez całe 45 minut, ale dzieci starsze nauczyły się już radzić sobie z pewną dyscypliną na lekcji. Potrafią tę dyscyplinę zastosować. Pewnie, że dla dziecka z IV klasy będzie to dużo trudniejsze, niż dla dziecka z VII klasy, to nie ulega wątpliwości, ale dla jeszcze młodszych dzieci uczenie się na odległość byłoby jeszcze trudniejsze i myślę, że wymagałoby uczestnictwa rodziców.

Sytuacja jest trudniejsza, kiedy rodzice wrócili już do normalnej pracy, muszą do niej jeździć, a dzieci są w domu na zdalnym nauczaniu. Słyszałam o takiej sytuacji, kiedy szef jednej firmy klękał przed pracownicą, prosząc: „Błagam, wymyśl coś. Nie możesz znów wrócić do domu i opiekować się dzieckiem, bo nam się wszystko wali”. To rzeczywiście prawdziwy dylemat. A do tego są osoby zakażone, które też nie mogą pracować i w takim momencie w różnych firmach faktycznie zaczyna się wszystko sypać.

Jak więc żyć w lockdownie, w jednym mieszkaniu, z dziećmi, a bywa, że i ze starszymi rodzicami?

Jest to oczywiście trudne, ale całą sytuację paradoksalnie ułatwia to, że nie mamy wyjścia. Musimy więc się do tego przystosować. Możemy narzekać, ale nic nie możemy poradzić, bo takie są warunki. I to jest łatwiejsze, bo jeżeli są nakazy, jak ten, dotyczący noszenia maseczek, to musimy się podporządkować – i podporządkowujemy się. Tu jest podobnie. Nawet jeśli ktoś mówi: „Nie jestem w stanie wytrzymać”, to co innego może zrobić? Nic.

Naprawdę nic? A może jednak można zrobić coś, by do cna nie zwariować, by wszystkim w mieszkaniu było milej?

Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć: „Nie ma wyjścia, muszę się przystosować, bo takie są czasy i koniec”. Po drugie, te scenariusze mogą być jeszcze gorsze. Póki co jesteśmy we własnym domu. To jest jednak ważne. Nie siedzimy w jakichś ośrodkach, w szpitalach, w obcej przestrzeni, tylko w naszej własnej. I tę naszą przestrzeń trzeba by dostosować jak najlepiej do tego, byśmy się jak najbardziej komfortowo poczuli. Stąd też, jak sądzę, ta fala remontów, która się przetoczyła wiosną, kiedy pojawił się koronawirus. Ludzie robili remonty, na które wcześniej nie mieli czasu. Ale okazało się też, że one są konieczne, bo inaczej w mieszkaniu nie da się wytrzymać. Był to najlepszy moment, bo ludzie, siedząc w domu, mieli sporo czasu na remont. Sama mam wokół siebie takie remonty, które wciąż są kontynuowane i nie wiadomo, kiedy się skończą.