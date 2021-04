Dr Karol Nawrocki kandydatem na prezesa IPN. Kolegium zarekomendowało dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dzisiaj odbyło się przesłuchanie pięciu kandydatów na stanowisko prezesa IPN – Karola Nawrockiego, Adama Buławy, Marka Chrzanowskiego, Jacka Wiatrowskiego oraz Pawła Zyzaka. 2 lipca skończy się pięcioletnia kadencja obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka.

- Swoim mottem na stanowisku prezesa IPN chciałbym uczynić słowa, że prawda nie obroni się sama. Chciałbym przekonać pracowników IPN, żeby porzucili hasło, że prawda obroni się sama. Do tego trzeba uporządkowanego budowania świadomości historycznej. IPN potrzebuje dziś wykorzystania w pełni swojego potencjału, jasnego i sprawiedliwego podziału kompetencji, skalibrowanej, przemyślanej struktury. Dlatego chciałbym dokonać przeglądu kompetencji pracowników, to zawsze ożywia. Jedną z moich pierwszych decyzji byłoby powołanie biura nowoczesnych technologii, by dotrzeć także do ludzi młodych. Zależy mi też na szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, przetłumaczonej na wiele języków obcych – podkreślił zarekomendowany przez kolegium Nawrocki podczas przesłuchania.