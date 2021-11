Dr Jarosław Flis o rekonstrukcji: Ten rząd ma poważne siniaki, które trzeba było przypudrować

Co nam może powiedzieć rekonstrukcja rządu, do jakiej doszło w ubiegłym tygodniu? Jaki jest układ sił w Zjednoczonej Prawicy?

To nie była żadna rekonstrukcja. Powiedzmy to sobie szczerze - to były w zasadzie kosmetyczne zmiany, takie przypudrowanie siniaków, zaklejenie zadrapań. Do tego zapełnianie ubytku po Gowinie. Niczego poważnego ta rekonstrukcja nie zmieniła.

Do rządu wszedł jednak Henryk Kowalczyk, został ministrem rolnictwa i wicepremierem – to człowiek Beaty Szydło. Coś to jednak znaczy, prawda?

To znaczy tylko tyle, że przeproszono się z buntownikami, którzy nie popierali tak zwanej piątki dla zwierząt. Wiadomo nie od dzisiaj, że Jarosław Kaczyński lubuje się w utrzymywaniu równowagi pomiędzy poszczególnymi frakcjami, przystrzyganiem tych, którzy za bardzo wyrośli. Więc jeśli ostatnio powiedział, że Morawiecki będzie do końca kadencji premierem, że nie przewiduje żadnej innej opcji, to natychmiast poszły za tym działania, żeby go osłabić. Tak było do tej pory zawsze – wcześniej, kiedy rosła Beata Szydło, była upokarzana, kiedy Andrzej Duda odniósł, był upokarzany i teraz, kiedy Morawiecki staje się bezalternatywny, też się mu pokazuje miejsce w szeregu, żeby sobie nie myślał za wiele.