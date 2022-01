Dr Jarosław Flis: Gdyby dzisiaj odbyły się wybory, to PiS oddaje władzę

Panie profesorze, ten początek roku nie jest chyba łatwy dla Prawa i Sprawiedliwości, prawda?

Tak, to ładny eufemizm. Zamiast „Houston, mamy problem!”, można by powiedzieć: „Nowogrodzka, mamy problem!”. To są oczywiście problemy, które nie pojawiły się nagle, nie wiem, jak liczyć, ale nabrzmiewały od sześciu,czy od dwudziestu lat. Na pewno istotnym punktem zwrotnym był początek pandemii - sprawa nieszczęsnych wyborów majowych. Zamiast wykorzystać pandemię do tego, aby dokonać resetu i zrzucić z siebie brzemię starych grzechów, Kaczyński podjął decyzję, która namnożyła nowych. Wiele rzeczy, zamiast naprawionych, zostało popsutych. Od tamtego czasu właściwie cały czas obóz rządzący zajmuje się swoimi wewnętrznymi sprawami i to w takim stopniu, że wszystkie pozostałe problemy są ofiarami tych wewnętrznych rozgrywek.

Zacznijmy od Polskiego Ładu: miał być wielkim sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, ale chyba nie do końca nim jest. W każdym razie dzisiaj mówi się o Polskim Ładzie wyłącznie w kontekście chaosu i tego, kto ile na nim stracił.

Powiedzmy sobie szczerze, to od początku nie wyglądało dobrze: była wielka zapowiedź Polskiego Ładu, obóz rządzący był, najdelikatniej mówiąc, bardzo rozgrzany tym tematem. Jak wyszło, wszyscy widzimy. To temat strasznie złożony, ale powiem tak: kolejarze zawsze mi tłumaczyli, że każda katastrofa ma dwie przyczyny. I tutaj jest podobnie. Jedna przyczyna jest uniwersalna. Zmiana systemu podatkowego w ten sposób, żeby wprowadzić większe obciążenia dla operatywnych, a mniejsze dla mniej operatywnych zawsze napotyka na ten sam, stały problem.