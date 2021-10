Dr Hajdasz o badaniu rynku radiowego: uprzywilejowuje największe stacje komercyjne PK

W piątek zbiera się Rada Programowa PR, by zająć się ramówką "Trójki". Program 3 PR jest krytykowany za niską słuchalność, tymczasem, jak twierdzi pytana przez polskatimes.pl ekspertka, badania rynku pod tym względem nie są miarodajne. – Nawet pobieżna analiza rynku radiowego w Polsce pokazuje, że to badanie uprzywilejowuje jedynie największe stacje komercyjne i skonstruowane jest w taki sposób, by wzmacniać ich pozycję – podkreśliła dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, pytana o badanie Radio Track, dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce.