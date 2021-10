Dr Grzesiowski: Teraz epidemia dzieli się na dwie prędkości: tych po dawce szczepionki i tych niezaszczepionych

Panie doktorze, jesteśmy w czwartej fali pandemii, czy ona jeszcze przed nami?

Jesteśmy w czwartej fali i woda sięga nam mniej więcej do brody.

Ale przypadków osób zakażonych nie jest wcale aż tak dużo!

Przypadków oficjalnie nie jest dużo, bo ludzie się nie testują.

Czyli, pana zdaniem, jaka jest faktyczna liczba dziennych zakażeń?

Trudno precyzyjnie oszacować tę liczbę, bo widzimy spore różnice w zależności od dni. Natomiast średnio tygodniowo mamy mniej więcej, przynajmniej oficjalnie, 2-2,5 tys. zakażeń dziennie, czasami ta liczba dochodzi do 3 tys. Więc zakładając, że mamy średnio 3 tys. zakażeń dziennie, to w rzeczywistości mamy tych zakażeń 15-18 tys.

Mam jednak wrażenie, że przebieg choroby jest teraz lżejszy, tak czy nie?

U zaszczepionych tak, ale u niezaszczepionych przebieg choroby nie tylko nie jest lżejszy, ale jest cięższy. Jeśli ktoś nie przyjął szczepionki i zaraził się wirusem Delta, który jest turbowirusem, szybciej się rozmnaża, ma dużo większy potencjał zakaźności, to częściej trafia do szpitala. Statystyki są takie, że ktoś, kto złapał Deltę, a nie jest zaszczepiony, dwa razy częściej trafia do szpitala i ma dwa razy wyższe ryzyko śmierci. Teraz epidemia dzieli się na dwie prędkości: ludzie zaszczepieni chorują lżej, nie umierają i to może trochę przykrywać losy tych, którzy są niezaszczepieni, częściej trafiają do szpitala, chorują ciężej, częściej umierają.