Dr Grzesiowski oczyszczony z zarzutów. Nie zostanie ukarany, zachowa uprawnienia lekarskie

We wniosku, który do Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynął 18 marca, Krzysztof Saczka domagał się pozbawienia dr. Grzesiowskiego prawa do wykonywania zawodu. Pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego zarzucał lekarzowi „wielokrotne wprowadzanie opinii publicznej w błąd niepotwierdzonymi i nieprawdziwymi informacjami na temat epidemii COVID-19” oraz „oczernianie i deprecjonowanie instytucji państwowych” - przypomina Onet.

Jeszcze trzy miesiące temu sam dr Paweł Grzesiowski o zarzutach wobec niego mówił, że są bardzo poważne. Sprawa jednak zakończyła się dla wirusologa pomyślnie.

Potwierdzam informację o umorzeniu postępowania wszczętego wobec mnie na wniosek p.o. GIS przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który nie stwierdził naruszenia Kodeksu Etyki Zawodowej. Wszystkim, którzy mnie wspierają, okazują życzliwość – bardzo dziękuję! - napisał dr Grzesiowski na Twitterze.

Źródło: Onet