Dr Franciszek Rakowski: W szczycie piątej fali pandemii będzie do 900 tys. zakażeń

Piątej fali pandemii miało już nie być - a przynajmniej nie w takiej skali zachorowań, jakiej doświadczyliśmy. To Pana słowa z listopada 2021 roku. Oblicze pandemii zmienił omikron?

O dziwo, w dalszym ciągu uważam, że piątej fali nie ma. Jest fala 1B albo po prostu fala omikronowa. W tym sensie podtrzymuję moje zdanie z listopada i staram się w taki sposób nazywać obecną falę. Choć pewnie będzie nazywana piątą falą, nie mam co do tego złudzeń. Ale nie tylko ja nazywam tę falę 1B; tak mówią też lekarze czy epidemiolodzy z innych krajów, którzy o mojej teorii nie słyszeli. Myśmy się jej spodziewali, natomiast nie było tak, że ona była konieczna. Konieczna była czwarta fala, która dopełniała proces epidemiczny; doprowadziła nas do odporności zbiorowiskowej na deltę. A później, niestety, pojawił się, w globalnym wymiarze wariant omikron, który powoduje niejako własną falę. Rozgrywa się ona w sytuacji infekcji poszczepiennych i reinfekcji, czyli jest w pewien sposób niezależna od poprzednich fal pandemii.