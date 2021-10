Dr Dariusz Cupiał: Nikt nie rodzi się ojcem. Wszyscy uczymy się ojcostwa

Pana zdaniem męstwo to siła wojownika czy bardziej mądrość mędrca?

To bardzo ciekawe pytanie. Rola ojca to coś niezwykłego i coś najwspanialszego, co może być dane mężczyźnie. Ta rola wymaga męstwa, które zawiera w sobie zarówno ową waleczność, jak i tę cechę mędrca. Chodzi o pewne cechy osoby, która w różnych okolicznościach, kierując się rozumem, potrafi przekraczać siebie. To przekraczanie dotyczy zarówno transcendencji intelektualnej, jak i transcendencji wyrażającej się w przekraczaniu swoich umiejętności fizycznych. Wszyscy poszukujemy owej transcendencji. Część mężczyzn wyraża to, startując w jakichś ekstremalnych turniejach, wyścigach itd. Chcą udowodnić sobie, że „są w stanie siebie przekroczyć”. W tym też, oczywiście, dochodzi do głosu jakaś cecha charakteru, którą można opatrzyć przymiotnikiem „męstwo”. Tak naprawdę chodzi tutaj o połączenie tych dwóch aspektów – bycia wojownikiem i mędrcem. To są dwie strony tego samego medalu.