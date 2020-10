Dr Artur Zaczyński pokieruje szpitalem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kim jest?

Stadion Narodowy zmieni się w szpital polowy. Docelowo ma dysponować tysiącem łóżek gotowych na przyjęcie pacjentów z koronawirusem. Będzie gotowy już za kilka dni, a pokieruje nim dr Artur Zaczyński. To wicedyrektor ds. medycznych Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie – podaje Onet. Formalnie szpital na Stadionie Narodowym ma być filią tej placówki.

Dr Zaczyński jest neurochirurgiem specjalizującym się m.in. w chirurgii kręgosłupa i urazach układu nerwowego. Jego zainteresowania to także ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i zarządzanie w medycynie. Jak podaje Onet, Artur Zaczyński dobrze zna Stadion Narodowy: w 2009 roku powołano go na koordynatora medycznego obiektu do przygotowania medycznego stadionu w trakcie jego budowy oraz podczas finałowego turnieju UEFA Euro 2012.

Artur Zaczyński ukończył Akademię Medyczną w Warszawie oraz podyplomowe studia menadżerskie z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowia publicznym. Jest też absolwentem podyplomowych studiów koordynatorów przeszczepiania narządów – podaje Onet. 14 września 2015 r. obronił tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

