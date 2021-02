Dr Anthony Fauci o pandemii koronawirusa: Możliwe, że Amerykanie będą nosić maseczki w 2022 roku

Główny doradca medyczny amerykańskiego prezydenta Joe Bidena zapowiedział na antenie CNN, że jest to możliwe, że „Amerykanie będą nosić maseczki w 2022 roku, nawet jeśli USA osiągnie względną normalność pod koniec tego roku.”

Dr Anthony Fauci zapytany o to, kiedy Amerykanie powrócą do tej normalności powiedział, że Stany do końca tego roku będą„ mieć znaczny stopień normalności, wykraczający poza straszny ciężar, który wszyscy przeszli przez ostatni rok.” - Gdy zbliżamy się do jesieni i zimy, całkowicie zgadzam się z prezydentem Joe Bidenm, że zbliżamy się do pewnego stopnia normalności – mówił.