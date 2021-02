Dożywotnia opieka dla zwierząt na służbie. Projekt ustawy przygotowany przez MSWiA został skierowany do prac rządu

Podczas dzisiejszej konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował o przekazaniu do rządowych prac ustawy, która reguluje status zwierząt w służbie instytucjom podległym MSWiA. W konferencji uczestniczyli także wiceminister MSWiA Błażej Poboży oraz komendanci główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

– Pierwsza kwestia to właściwy i dokładny sposób opisania sytuacji zwierząt wycofywanych ze służby – mówił Błażej Poboży. Projekt ustawy przewiduje, że pierwszeństwo opieki nad zwierzęciem odchodzącym na emeryturę będzie miał jego dotychczasowy opiekun. Dopiero później dopiero w zwierzę będzie mogło trafić pod opiekę innego funkcjonariusza lub pracownika cywilnego formacji.

Natomiast wiceminister Błażej Poboży przedstawił najważniejsze założenia projektu i zmian, które on wprowadza.

Oprócz tego, zwierzęta wycofane ze służby „ mogły trafić pod opiekę innego funkcjonariusza, pracownika cywilnego, funkcjonariusza na emeryturze albo rencie. Ustawa będzie dopuszczała także możliwość przekazania zwierzęcia do organizacji, która ustawowo zajmuje się ochroną zwierząt.”

Wiceminister przekazał także, że „na emeryturze wszystkie zwierzęta - zarówno psy, jak i konie, będą pozostawały na stanie jednostki organizacyjnej każdej z formacji.”

W nowym projekcie ustawy uregulowano również obowiązki, jakie będą mieli opiekunowie zwierząt. – To tak oczywiste sprawy jak zapewnienie wyżywienia, dostęp do wody, zapewnienie swobodnej aktywności. To także szczegółowe kwestie i obowiązki, jak szkolenie dla opiekunów zwierząt czy wskazanie, które z osób są wykluczone z możliwości przejęcia opieki nad zwierzętami – powiedział wiceminister.