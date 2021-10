„Dożywocie” – naprawdę Fredry i na dokładkę w Tarczynie

Czy mogłem sobie wyobrazić, że będę jechał na premierę klasycznego przedstawienia Aleksandra Fredry w wykonaniu znanych warszawskich aktorów – do Tarczyna? Wprawdzie to 4 i półtysięczne miasteczko oddalone jest od Warszawy jedynie o 50 minut jazdy autobusem, ale teatr ze stolicy raczej tu nie zaglądał. Do teraz.

Teatr Klasyki Polskiej wystawił tam podczas trzech kolejnych wieczorów „Dożywocie”. W pięknym, dużym domu kultury publiczność nagrodziła przedstawienie rzęsistymi brawami. Zaraz potem w dużej mierze ci sami aktorzy pojechali grać do Starego Sącza na południu Polski inną sztukę Fredry – „Zemstę”. Jej premiera odbyła się przed rokiem. Oba spektakle wyreżyserował aktor z Wrocławia Michał Chorosiński, jeden z twórców Teatru Klasyki Polskiej, można by nawet rzec, jego ideologów.

W poszukiwaniu widza

U podstaw nowej instytucji, na razie pozbawionej stałej siedziby i stałego zespołu, słabo też zauważanej przez krytyków, stoją dwa założenie. Po pierwsze takie, że warto grać klasyczne polskie sztuki bez udziwnień i dodatków, bez rozdętego ego reżyserów naginających je do nowych kontekstów. Można odrobinę podkręcać tempo czy bawić się estetyką, ale myśl, intencję autorów zachowujemy.