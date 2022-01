„Doszło do straszliwej zbrodni”. USA: Zwłoki sześciu osób znalezione w domu

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę ok. godz. 15.45 czasu lokalnego. Wtedy do policja została wezwana do pomocy przy kontroli opieki społecznej w jednym z domów. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, w domu znaleziono pięć martwych osób: czterech mężczyzn i jedną kobietę.

W poniedziałek Biuro Medyczne hrabstwa Milwaukee poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych o odnalezieniu ciała szóstej osoby.

Śledztwo ws. ich śmierci prowadzone jest pod kątem wielokrotnego zabójstwa. W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok ofiar.

– Ważne jest, aby nie czuć się sparaliżowanym przez trwającą przemoc w naszej społeczności. Znowu doszło do straszliwej zbrodni – podkreślił pełniący obowiązki burmistrza Milwaukee Cavalier Johnson w niedzielnym oświadczeniu.

channel3000.com