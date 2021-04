Dostawa szczepionek przeciwko koronawirusowi do Polski. W tym tygodniu do kraju trafi ponad milion dawek

- W sumie w tym tygodniu do Polski dotrze około 1 mln 300 tys. szczepionek. Jest to naprawdę duże tempo i duże wyzwanie dla naszej logistyki, abyśmy te szczepionki jak najszybciej wykorzystali - poinformował w niedzielę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Informację w poniedziałek potwierdził prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

W poniedziałek rano dotarło już 88 tysięcy dawek szczepionki od firmy AstraZeneca, o czym poinformował rano prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Jednak jest to pomniejszona ilość, ponieważ pierwotnie miało to być 171 tysięcy. - Właśnie z uwagi na takie nieprzewidziane sytuacje w magazynach mamy zabezpieczone 390 tys. szczepionek, w szczególności AstraZeneca, na drugie dawki. Byliśmy przygotowani na taką ewentualność – mówił jeszcze wcześniej Kuczmierowski. Dodatkowo zapewniał, że pomniejszona dostawa nie wpłynie negatywnie na realizację harmonogramu szczepień.

Na poniedziałek przewidziana jest także dostawa 870 tys. dawek preparatu firmy Pfizer. Kuczmierowski przekazał, że do kraju ma dotrzeć koło godziny 10.

Oprócz tego w tym tygodniu swoje szczepionki dostarczą także dwie inne firmy. Do Polski trafi 204 tys. dawek szczepionki firmy Moderna, a w środę przewidziana jest pierwsza szczepionki Johnson & Johnson w liczbie 120 tys. dawek. Przyspieszenie szczepień Jak członkowie rządu zapowiadali, celem jest przyspieszenie szczepień oaz zaszczepienie wszystkich chętnych do końca sierpnia bieżącego roku, na co pozwolą nowe dostawy szczepionek. – Obiecaliśmy, ze wykonamy 6 milionów szczepień do końca pierwszego kwartału i się to udało. Do końca drugiego kwartału będzie to 20 milionów szczepień – mówił szef rządu. Według harmonogramu dostaw preparatów przeciwko COVID-19, do Polski w kwietni dotrze nawet do 7 milionów dawek.

Obecnie Polska do szczepień używa trzech preparatów firm: Pfizer/BioNtech, Moderny oraz AstraZeneca. Są to dwudawkowe szczepionki dopuszczone do obiegu w Unii Europejskiej. Jednak już w środę w Polsce pojawi się pierwsza dostawa jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson, której użycie zostało zaaprobowane przez UE w marcu tego roku.

