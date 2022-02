Dorośli, którzy zaginęli jako dzieci (21.02.2022). Poznajesz te twarze? Pomóż Fundacji ITAKA w poszukiwaniach Newsroom 360

Oto wizerunki osób które nie doczekały w domu 12. urodzin. Obecnie to dorośli, lecz do 21.02.2022 nadal nie wrócili do domów. W poszukiwania zaangażowane są policja oraz Fundacja ITAKA. Bliscy nadal czekają na ich powrót do domów. Przyjrzyj się, czy rozpoznajesz kogoś z nich? Dla niektórych z zaginionych zrobiono portrety uwzględniające progresję wiekową. Może to ułatwi Ci rozpoznanie ich?