Dorośli, którzy zaginęli jako dzieci (07.01.2022). Poznajesz którąś twarz? Pomóż Fundacji ITAKA w poszukiwaniach

Zaginęli jako dzieci, dziś są dorośli. Szuka ich ITAKA Fundacja ITAKA

Oto zdjęcia osób, które zaginęły przed ukończeniem 12. roku życia. Obecnie to już dorośli, lecz do 07.01.2022 nadal ich nie odnaleziono. W szukanie ich zaangażowane są policja oraz Fundacja ITAKA. Krewni nieustannie czekają na ich powrót do domów. Przyjrzyj się, czy rozpoznajesz kogoś z nich? Dla niektórych z zaginionych wykonano portrety uwzględniające progresję wiekową. Może dzięki temu łatwiej będzie ci kogoś rozpoznać?