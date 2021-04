Dorastała w biedzie w Kolumbii, dziś "jej" łazik bada powierzchnię Czerwonej Planety

Jako dziecko dorastające w Cali w Kolumbii Diana Trujillo, leżąc na trawie, spoglądała w niebo usiane gwiazdami i myślała sobie: "Tam musi by coś lepszego niż to, co mamy na ziemi".

Niedawno miała okazję przekonać się, czy tak się stało, kiedy „jej” łazik Perseverance wysłany przez amerykańską agencję kosmiczną NASA, w której odpowiada za ważny fragment tej misji, z powodzeniem wylądował na Marsie.

W jednym z wywiadów mówiła, że dorastała z myślą, iż kobieta powinna opiekować się mężczyznami w swojej rodzinie i że jej matka porzuciła szkołę medyczną, kiedy poznała ojca Trujillo i zaszła w ciążę.

Dorastała w nędzy

Moi rodzice rozwiedli się, gdy miałam 12 lat. Po tym, jak to się stało, jej świat runął, okazało się, że nie miała nic. Dosłownie nic. Żadnych pieniędzy. Nie mieliśmy nawet na jedzenie. Gotowałyśmy sobie jajko i przecinaliśmy je na pół i to był nasz cały obiad - mówiła. Pamiętam, jak kładłam się w trudnych dla mnie chwilach na trawie i patrzyłam w niebo, myśląc, że musi być tam coś lepszego niż to, co otacza mnie i moją mamę. Na przykład inne gatunki, które traktują siebie lepiej niż ludzie na ziemi.