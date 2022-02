- Prezydent zwrócił też uwagę na niebezpieczeństwa związane z militaryzacją Ukrainy, nasycaniem jej nowoczesną bronią, co celowo czynią państwa zachodnie, zachęcając w ten sposób do ewentualnych prowokacji ukraińskich sił bezpieczeństwa zarówno w Donbasie, jak i na Krymie. Biorąc pod uwagę doktrynę Ukrainy, która wyraźnie deklaruje cel zwrotu Krymu siłą, jej hipotetyczne przystąpienie do NATO jest oczywiście obarczone najbardziej niebezpiecznymi konsekwencjami, w tym bezpośrednią konfrontacją militarną między Rosją a Sojuszem - choćby dlatego, że same USA uważają 5. artykuł Traktatu Waszyngtońskiego za święty. Nasz prezydent mówił o tym szczegółowo podczas dzisiejszej rozmowy - powiedział Uszakow.