Komuniści to podobna opozycja. Podobno, bo w sprawach ważnych dla państwa, szczególnie gdy mowa o polityce zewnętrznej, mówią jednym głosem z Kremlem. Oto właśnie deputowani z frakcji KPRF w Dumie złożyli projekt rezolucji do prezydenta o uznanie niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy.

Co można przeczytać w projekcie rezolucji? Na przykład, że władze Ukrainy „stały się nietolerancyjne wobec historycznie ustalonych norm, życia codziennego, a także woli i religii” mieszkańców obwodów ługańskiego i donieckiego. Autorzy dokumentu sugerują wręcz, że politykę Kijowa można porównać do „ludobójstwa własnego narodu”. Dlatego „deputowani Dumy Państwowej uważają, że uznanie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej jest uzasadnione i moralnie słuszne” - czytamy w apelu.

Paszporty zamiast armat

Jeszcze w środę wieczorem rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow mówił dziennikarzom, że Kreml nie zapoznał się jeszcze z inicjatywą komunistów. Dokument nie został jeszcze oficjalnie włączony do programu prac Dumy i może zostać odrzucony, zanim w ogóle zostanie rozpatrzony. Z drugiej strony, nie można wykluczyć, że Kreml wykorzysta ten apel (wątpliwe, by pojawił się przypadkowo…) do rozgrywania kwestii Donbasu i rzekomych cierpień mieszkańców południowego wschodu Ukrainy pod rządami „banderowskiej junty” z Kijowa (określenie powszechnie używane w rosyjskiej propagandzie w latach 2014-2015). Coś chyba jest na rzeczy, skoro Wołodymyr Zełenski zabrał w tej sprawie głos w ostatni wtorek.