Donbas. Oto furtka, przez którą Putin może uciec z pułapki wojny

Jednym z pomysłodawców uznania niepodległości tworów okupacyjnych funkcjonujących w Donbasie jest Aleksandr Borodaj, deputowany rządzącej proputinowskiej partii Jedna Rosja. To były „premier” samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej w 2014 roku, obecnie kierujący organizacją weteranów wojennych z Donbasu. - W przypadku uznania niepodległości tych regionów wojna stanie się bezpośrednią koniecznością – powiedział Borodaj. Dodał, że „Rosja musiałaby wtedy wziąć na siebie pewne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa”.

Jak widać, motywy ze strony tzw. separatystów są oczywiste. Denis Puszilin, lider tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), ocenił, że do wybuchu wojny na pełną skalę na wschodzie Ukrainy może dojść w każdej chwili, co - jak podkreślił - zmusi siły separatystów do zwrócenia się o pomoc do Rosji. - Polegamy przede wszystkim na sobie, ale nie możemy wykluczyć, że będziemy zmuszeni do zwrócenia się o pomoc do Rosji, jeśli Ukraina, z pomocą krajów zachodnich, przekroczy czerwoną linię - powiedział Puszilin w opublikowanej 7 lutego rozmowie z agencją Reutera. Aleksandr Chodakowskij, jeden z dowódców wojsk separatystów, wezwał Rosję do wysłania do Donbasu 30 tys. żołnierzy, mających wzmocnić pozycję rebeliantów. Oba „armijne korpusy” w Donbasie (1. w Doniecku i 2. w Ługańsku) to łącznie tylko jakieś 32 000 ludzi. Naprzeciw siebie mają 90-100 000 ukraińskich żołnierzy na liczącej ponad 400 km długości linii frontu.

Prowokacja?

Przedstawiciele zachodnich wywiadów ostrzegali w ostatnich tygodniach o możliwości przeprowadzenia przez Rosję operacji „pod fałszywą flagą” na Ukrainie. Wystarczająco krwawy incydent mógłby dać Rosji pretekst do ogłoszenia, że rzekome agresywne działania Ukrainy czynią porozumienia mińskie nieważnymi, nie pozostawiając jej (Rosji) innego wyboru, jak tylko uznać „republiki ludowe” oraz udzielić im jawnej pomocy wojskowej, aby chronić mieszkańców przed dalszą agresją. Zwłaszcza, że mieszkańcy to w większości już obywatele Rosji. O tym, że Rosja kontynuuje wydawanie paszportów mieszkańcom Donbasu, chcąc w ten sposób stworzyć powód do eskalacji pod pozorem „obrony rosyjskich obywateli” - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z delegacją Kongresu USA w Kijowie 18 stycznia.