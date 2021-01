Donald Tusk: "Zrobię wszystko, by pomóc opozycji wygrać wybory w 2023 roku". Borys Budka: "Cieszy mnie ta deklaracja"

Prof. Lewicki: Donald Trump skrzywdził siebie samego, oczywiście politycznie

Trump przez te cztery lata był pod ogromnym naciskiem krytyki ze wszystkich stron, i to krytyki, która rozpoczęła się zanim jeszcze objął urząd. To na pewno miało na niego wpływ. W ostatnim czasie te jego próby odbicia, że tak powiem, zwycięstwa, w niemądry sposób, bo wydaje mi się, że był lepszy sposób niż ten, który on zastosował. Wszystko to razem sprawiło, że poczuł się - nie wiem - zaszczuty, niesprawiedliwie odrzucony. I zachował się irracjonalnie - to chyba jedyne słowo, jakie tłumaczy jego postępowanie - mówi prof. Zbigniew Lewic-ki, politolog, amerykanista, anglista.