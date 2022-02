Donald Tusk zorganizował spotkanie dotyczące bezpieczeństwa. „Ale ekipa!” – skomentował historyk

Donald Tusk, otwierając spotkanie, stwierdził, że „jest przejęty obecną sytuacją związaną z Ukrainą”. Jego zdaniem jedną cechą obecnej sytuacji, z którą wszyscy się zgadzają, jest to, że „zależnie od rozwoju zdarzeń w najbliższych godzinach i dniach, nikt nie ma pewności co do scenariusza”. – Należy się spodziewać każdego scenariusza – mówił.

W ocenie szefa PO sytuacja wymaga jedności w wielu wymiarach. – Bardzo byśmy chcieli, by oznaczałoby to jedność na Ukrainie – powiedział i dodał, że „Polska w tej sprawie powinna odgrywać większą rolę niż dziś”.

– W tych dniach widać to wyraźniej, niż w ostatnich kilkudziesięciu latach - rozstrzyga się, gdzie jest granica Wschodu i Zachodu w sensie politycznym. Tym terytorium, które to rozstrzyga, jest dzisiaj Ukraina, ale musimy zrobić wszystko, by obecność Polski na zachodzie była czymś niedwuznacznym i niekwestionowanym. Sytuacja na Ukrainie będzie decydować w dużej mierze, czy Polska będzie bezpieczna i czy będzie na stałe zakorzeniona w zachodniej wspólnocie wartości i wspólnocie bezpieczeństwa – mówił Tusk.

Do spotkania odniósł się na Twitterze historyk, Sławomir Cenckiewicz. „Ale ekipa! Jest TW, szkolony w Moskwie exsztabowiec, patron Kefiru i WSI exprezydent. No i oficer UOP z expremierem, któremu podobały się wyczyny Tarasa na Krak. Przedmieściu. Czyli Niezgoda i Niebezpieczeństwo oraz widmo resetu z Moskwą ze świecami na grobach Sowietów jak w 2010” – napisał.