Donald Tusk wzywa Jarosława Kaczyńskiego do debaty: Wyjdź ze swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz

Były premier wymieniał kolejne porażki PiS: politykę energetyczną, politykę ekologiczną, ochronę zwierząt. – Obiecali ochronę dla zwierząt, ich lider kocha zwierzęta. Jedynym symbolem tej miłości do zwierząt jest ich polityk, który ciągnął na sznurku psa za samochodem – mówił.

- Ten rosyjski porządek to także kompletna niezdolność rozwiązywania problemów. Tak jest w Rosji i na Białorusi, tak zaczyna być w Polsce. Władza zaczyna panować nad ludźmi, ale nie panuje nad problemami. Wszyscy widzieli płaczących na lotników pływaków, którzy zostali wysłani do domu, bo pan wicepremier Gliński zajął się sportem i nie potrafi nad tym zapanować - kontynuował polityk.

Szef PO krytykował także politykę zagraniczną w wykonaniu PiS. – Chwalili się świetnymi relacjami z USA. To, co zapamiętamy z tych relacji, to wysiłek naszego prezydenta, aby zrobić sobie fotkę między toaletą a windą. Tak wyglądają dziś nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi – mówił.

Tusk o słowach Witek

Były premier odniósł się między innymi do działań ministra Przemysława Czarnka. – W Europie dyskutuje się o skróceniu tygodnia pracy. U nas minister Czarnek odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży dyskutuje o cnotach niewieścich i karach cielesnych – powiedział polityk.