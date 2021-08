Donald Tusk: To nasza odpowiedzialność, aby zrobić wszystko, by uniknąć katastrofy klimatycznej

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk po spotkaniu z członkami Międzynarodowego Strajku Klimatycznego oraz ekspertami zorganizował briefing prasowy, na którym poruszone zostały między innymi kwestie klimatyczne oraz ochrony środowiska.

Polityk podkreślił, że powodem spotkania na Podlasiu był najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC).

–To co jest istotne, (…) to to, że raporty naukowców z całego świata nie pozostawiają już cienia wątpliwości nie tylko, co do tego, co wszyscy widzą i czują także w Polsce, że klimat zmienia się wraz z wszystkimi negatywnymi, a czasami dramatycznymi skutkami, ale także, że bezpośredni wpływ na to działalność człowieka – mówił. - To nasza odpowiedzialność, aby zrobić wszystko, by uniknąć katastrofy klimatycznej – zaznaczył.