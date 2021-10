Donald Tusk: Polska dostanie pieniądze z UE. Mogę to zagwarantować Maciej Badowski

Tusk przypomniał, że minęło ponad 100 dni od jego powrotu do polskiej polityki i etap "zamykamy ze zdecydowanym optymizmem". Adam Jankowski/ Polska Press

- Mogę wszystkich uspokoić, że nikomu w Europie nie przyjdzie do głowy pomysł, by karać Polaków za konflikt rządu PiS z UE - mówił w sobotę rano lider PO Donald Tusk. - Polska te pieniądze dostanie. To mogę zagwarantować - zapowiedział.