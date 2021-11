Donald Tusk o liście z pogróżkami, oskarża Jarosława Kaczyńskiego. Zbigniew Ziobro reaguje: Dość tej szczujni!

We wtorek lider PO Donald Tusk otrzymał list, w którym grożono mu śmiercią. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, na którym odczytuje jego fragmenty. Jego zdaniem, odpowiedziany za "rosnącą falę nienawiści" w Polsce jest prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– W Polsce narasta fala nienawiści, pogardy, co raz częściej także przemocy. Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny – jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jesteś odpowiedzialny za narastanie tej fali, za rosnący niepokój i strach – powiedział Tusk.