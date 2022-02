Donald Tusk milczy ws. wojsk Rosji na Ukrainie. Poseł PiS, Piotr Kaleta: „Jego człowiek w Moskwie” nawywijał

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sejmowej komisji Obrony Narodowej, Piotr Kaleta, pytany przez polskatiems.pl o to, jak ocenia postawę Donalda Tuska w obliczu wkroczenia rosyjskich wojsk na Ukrainę, powiedział, że „jak się nie ma nic mądrego do powiedzenia, to lepiej milczeć”. – Może za to trzeba pochwalić Donalda Tuska, że w tym momencie właśnie milczy – dodał.

Poseł PiS podkreślił, że „prawda jest taka, że schemat, który do tej pory Donald Tusk budował dotyczący pewnej narracji, legł w gruzach”. – Teraz widzi, że po prostu trzeba zakasać rękawy i brać się do roboty, bo „jego człowiek w Moskwie” nawywijał – powiedział.