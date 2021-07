Donald Tusk: Lockdown nie jest nieuchronny. Pod warunkiem, że rząd i instytucje mu podległe wykonają kilka zasadniczych działań

- Czwarta fala pandemii spodziewana jest także w Polsce. To co jest naszym pierwszym wnioskiem z badań i rozmów to przekonanie, że nie musi być lockdownu w Polsce. Lockdown nie jest nieuchronny. Pod warunkiem, że rząd i instytucje mu podległe wykonają kilka zasadniczych działań - mówił Tusk.

Tusk odniósł się także do kwestii obowiązkowych szczepień dla konkretnych grup zawodowych. Wskazał, że według ekspertów do takich grup należą nauczyciele i pracownicy szkół.

Zdaniem szefa platformy głównym problemem jest to, że "nie ma takiego centrum do walki z COVID-em, które jest złożone z fachowców, autorytetów, które mogłoby nie tylko koordynować działania, ale też rekomendować rządowi np. niezbędne rozwiązania legislacyjne". - Do dziś nie mamy dobrych przepisów, dlatego tak wiele działań rządu w czasie pandemii było nawet nielegalnych - stwierdził polityk.

Apel do TVP Info

Były premier zwrócił się także do telewizji publicznej. - Gdybyście połowę tego czasu, który od kilku tygodniu poświęcacie na lekcje niemieckiego z moim udziałem, poświęcili na promocję szczepień, to my do końca roku wyjdziemy na prostą - stwierdził Tusk.

- Macie do wykonania misję, pomyślcie ile ludzi możecie uratować, jeśli przeznaczycie tę negatywną energię na przekonywanie ludzi do szczepień, na oddanie anteny ekspertom - powiedział.

Zwrócił także uwagę, że rolą mediów i rządu jest dotarcie do każdego. - Jak przeznaczy się parę miliardów złotych, które przeznaczane są na codzienną walkę z opozycją, na walkę z COVID-19 i promocję szczepień, to my naprawdę wyjdziemy do końca roku na prostą - podsumował.

Komentarz w sprawie Banasia

Podczas konferencji Tusk odniósł się także do sprawy szefa NIK Mariana Banasia i wniosku o uchylenie mu immunitetu. Stwierdził, że „są różne interpretacje, spekulacje, jak głosować”.