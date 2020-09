Donald Tusk: Jarosław Kaczyński nie odważy się rozpisać wcześniejszych wyborów

Pomimo wprowadzania przez Jarosława Kaczyńskiego dyscypliny partyjnej ws. głosowania nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, część parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy zagłosowała inaczej niż życzyłby sobie tego prezes PiS. Nim nowa ordynacja znalazła się w Sejmie w obozie koalicji rządzącej od kilku dni trwały wzmożone prace nad reorganizacją rządu i koalicyjnych umów. Nie przyniosły one jednak rezultatów. Wiele wskazuje na to, że to koniec koalicji rządzącej.

Tusk: Kaczyński nie odważy się rozpisać wcześniejszych wyborów

Donald Tusk pytany był w TVN24 o ewentualne wcześniejsze wybory w razie rozpadu rządu. - Mam w pamięci, to było dość dawno, ale miało wpływ na całe moje życie, też polityczne, wcześniejsze wybory w roku 2007. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński dobrze pamięta przegraną i utratę władzy. Wtedy, tak jak dzisiaj, miał wszystko w ręku. Ryzykowanie tego wydaje się irracjonalne – ocenił.

Jak dodał, Jarosław Kaczyński „straszy swoich kontrahentów politycznych”. - Natomiast jestem prawie pewien, że nie odważy się rozpisać wcześniejszych wyborów. To jest trochę gra pozorów i szantaż bez pokrycia – stwierdził były szef Rady Europejskiej.