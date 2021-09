Donald Tusk chce dyscyplinować posłów. Politolog: już nie jest tak, że on coś powie i wszyscy karnie to wykonują Lidia Lemaniak,

Adam Jankowski

– Donald Tusk wrócił do partii, która nie jest ułożona. To nie jest już tak, że coś powie i wszyscy karnie to wykonują. Ci posłowie mają już jakieś swoje metody działania, ale też swój sposób myślenia. Politycy, o których mówimy, są bardzo lewicowi, a do tego są młodzi, mało doświadczeni i to też powoduje, że popełniają różne polityczne błędy – powiedział polskatimes.pl politolog, dr hab. Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego.