Donald Trump znał prawdę o koronawirusie, ale ją ukrywał, pisze dziennikarz. Słono może za to zapłacić

Są tam między słowa Trumpa, że wirus jest śmiercionośnym materiałem, nim potwierdzono pierwszą śmierć w USA. Donald Trump powiedział, że nie chciał tego mówić ludziom, by uniknąć wywołania paniki.

Woodward rozmawiał z Donaldem Trumpem 18 razy od grudnia do lipca.

Pisze o tym w swojej książce, która pojawi się na rynku 15 września Bob Woodward. To jeden z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarzy, głównie dzięki wkładowi w ujawnienie tzw. afery Watergate, czego dokonał wraz z innym dziennikarzem Carlem Bernsteinem/.

Prezydent USA Donald Trump wiedział, że Covid-19 jest bardziej śmiertelny niż grypa, zanim dotarł on do USA, ale nie ujawnił tej prawdy.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące książki, sekretarz prasowy Białego Domu, Kayleigh McEnany: Prezydent nigdy nie bagatelizował wirusa. Prezydent wyraził spokój, potraktował to poważnie.

Dziewięć dni później, gdy Biały Dom ogłosił pandemię stanem wyjątkowym, prezydent mówił Woodwardowi: Zawsze chciałem to bagatelizować. Nadal lubię to bagatelizować, bo nie chcę wywoływać paniki.

Jeszcze niedawno Trump obiecał, że wirus jest „ pod kontrolą” i liczba zakażeń wkrótce zbliży się do zera. Trump na Kapitolu 10 marca: Po prostu zachowaj spokój. To odejdzie.

Nie musisz niczego dotykać. Po prostu oddychasz i tak to przechodzi, dodawał.

Jego stosunek do zarazy zmienił się jeszcze bardziej między marcem a kwietniem -Ona przenosi się w powietrzu - powiedział autorowi Trump już 7 lutego.

Początkowo jego oficjalna opinia była taka, że grypa jest groźniejsza od koronawirusa. Ale już W lutym mówił Woodwardowi, że to koronawirus jest bardziej śmiertelny niż grypa.

Joe Biden, kandydat Demokratycznego Białego Domu Trumpa, na Twitterze: gdy śmiertelna choroba rozprzestrzeniła się w naszym kraju, [prezydent] nie wykonał swojej pracy - celowo. Była to zdrada na śmierć lub życie Amerykanów.

W książce Woodwarda jest i taki smaczek: były szef wywiadu Dan Coats uważał, że „Putin miał coś na Trumpa”

Były dyrektor wywiadu Coats nie mógł pozbyć się swoich „głębokich podejrzeń”, że prezydent Rosji Władimir Putin „miał coś” na Trumpa, nie widząc „żadnego innego wyjaśnienia” zachowania prezydenta.

Dlaczego ma to znaczenie: Coats był najwyżej w strukturach wywiadu od marca 2017 do sierpnia 2019. Woodward pisze, że Coats i jego pracownicy badali informacje wywiadowcze dotyczące powiązań Trumpa z Rosją „tak dokładnie, jak to możliwe” i że „nadal kwestionuje stosunki” między Trumpem i Putin pomimo pozornego braku dowodów wywiadowczych.