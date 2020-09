"Donald Trump znał prawdę o koronawirusie, ale ją ukrywał" - pisze dziennikarz Bob Woodward. Słono może za to zapłacić

Są tam między słowa Trumpa, że wirus jest śmiercionośnym materiałem, nim potwierdzono pierwszą śmierć w USA. Donald Trump powiedział, że nie chciał tego mówić ludziom, by nie wywołać paniki.

Woodward rozmawiał z Donaldem Trumpem 18 razy od grudnia do lipca.

Pisze o tym w swojej książce - która pojawi się na rynku 15 września - Bob Woodward. To jeden z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarzy, głównie dzięki wkładowi w ujawnienie tzw. afery Watergate, czego dokonał wraz z innym dziennikarzem Carlem Bernsteinem.

Prezydent USA Donald Trump wiedział, że Covid-19 jest bardziej śmiertelny niż grypa, zanim dotarł on do USA, ale nie ujawnił tej informacji.

Początkowo jego oficjalna opinia była taka, że grypa jest groźniejsza od koronawirusa. Ale już w lutym mówił Woodwardowi, że to koronawirus jest bardziej śmiertelny niż grypa.

Jego stosunek do zarazy zmienił się jeszcze bardziej między marcem a kwietniem. - On przenosi się w powietrzu - powiedział autorowi Trump już 7 lutego. - Nie musisz niczego dotykać. Po prostu oddychasz i tak to przechodzi - dodawał.

Jeszcze niedawno Trump obiecał, że wirus jest „pod kontrolą” i liczba zakażeń wkrótce zbliży się do zera. - Po prostu zachowaj spokój. To odejdzie - mówił 10 marca na Kapitolu.

Dziewięć dni później, gdy Biały Dom ogłosił pandemię stanem wyjątkowym, prezydent mówił Woodwardowi: "zawsze chciałem to bagatelizować. Nadal lubię to bagatelizować, bo nie chcę wywoływać paniki".