Donald Trump w szpitalu. Jaki jest stan zdrowia prezydenta USA? Media: „Ma problemy z oddychaniem”

Lekarze i pielęgniarki nie mieli objawów, a mają przeciwciała. Są jednymi z tzw. superroznosicieli koronawirusa. Jest ich wśród nas wielu

Naukowcy zbadali personel medyczny pod kątem narażenia na SARS-Cov-2. To pierwsze tego typu badania w Polsce. Okazało się, że niemal 100 proc. osób zarażonych SARS-COV-2 (objawowych) wytwarza przeciwciała dopiero po ok. 17-19 dniach od zakażenia. Niestety, każdy organizm daje indywidualną odpowiedź na chorobę. Niewykluczone, że w populacji mamy tzw. superroznosicieli – czyli osoby, które są zakażone koronawirusem, ale nie mają żadnych objawów i zarażają inne osoby. Należy zatem jak najszybciej wyłapywać osoby zakażone, u których nie występują żadne objawy, po to by dalej nie roznosiły wirusa. To najważniejsze wnioski z badań.