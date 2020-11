Donald Trump w Białym Domu: Chcą ukraść wybory, chcą je sfałszować, nie możemy na to pozwolić

Prezydent dodał: Jeśli zliczyć legalnie oddane głosy w wyborach, to łatwo wygrywam. Będzie wiele walk w sądach, bo mamy wiele dowodów i świadectw, prawdopodobnie pójdziemy z tym do Sądu Najwyższego.

Dziennikarze, którzy słuchali na żywo wystąpienie prezydenta byli zniesmaczeni słowami bez pokrycia, jakie padały z ust głowy państwa, Trump nie dał jednak nikomu szans na zadawanie pytań i opuścił salę.

Według Associated Press twierdzenia Trumpa o fałszowaniu wyborów są bezpodstawne, a prezydent nie wsparł ich dowodami.

Niektóre stacje telewizyjne jak MSNBC przerwały relację Trumpa, by- jak wyjaśniały- nie dać mu szans szerzenia nieprawdy. Niektóre od razu na gorąco obalały zarzuty Trumpa jako ewidentne kłamstwa.

Co prezydent powiedział, to w większości była nieprawda. Nie mozemy na to pozwolić, ocenił David Shepard, dziennikarz NBC News i CNBC.

Zupełnie inny był przekaz kandydata Demokratów Joe Biden. Mówił on, że wybory są święte, a mając na myśli drobiazgowe liczenie głosów dodał, że demokracja wymaga cierpliwości.