Donald Trump: te wybory jeszcze się nie zakończyły. Nie będzie go na inauguracji Joe Bidena

Donald Trump zapowiada, że ​​nie będzie uczestniczył w inauguracji „fałszywego prezydenta” i nie weźmie udziału w tej uroczystości w styczniu 2021.

Osoby zbliżone do prezydenta mówią, że nie przygotował mowy o swoim ustąpieniu i dodają, że Trump nigdy nie zaakceptuje faktu, że przegrał wybory, nawet jeśli zawiodą prawne kroki podjęte przez jego sztabowców.

Donald Trump spędził godziny po medialnym ogłoszeniu wygranej Bidena zaszyty w Białym Domu w gronie najbliższych współpracowników.

Niektórzy zapalali świece o zapachu róży, próbując złagodzić atmosferę. Jego synowie i współpracownicy zachęcali go do działania, ale nikt nie odważył się poruszyć delikatnej sprawy, że stracił władzę imusi już myśleć o tym, co będzie robił po prezydencji.

Jedno ze źródeł zbliżonych do Białego Domu mówiło, że Trump jest zdeterminowany, by stworzyć narrację, że wybory były sfałszowane, a wybór Bidena nie był legalny.