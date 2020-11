Donald Trump nie wyjedzie z Ameryki po inauguracji Bidena. Jego wybór jest prosty: polityka albo biznes [WIDEO]

Ale pojawia się pytanie: co zrobi prezydent, gdy już nastąpi zmiana warty? Opuści USA, uruchomi kanał telewizyjny? Jego przyszłość wydaje się być wyborem między biznesem a polityką.

Donald Trump pozostanie prezydentem co najmniej do 20 stycznia 2021 r. - dnia inauguracji i nie pozostawia wątpliwości, że planuje walczyć o swoje w sądach. W czwartkowym przemówieniu do narodu zapowiedział, że sprawa może trafić do Sądu Najwyższego USA, w którym trzech z dziewięciu sędziów umieścił on sam. Otwarte pozostaje pytanie, czy wygra batalię. W kwestionowanych wyborach w 2000 roku w USA, których wynik ustalił Sąd Najwyższy ponad miesiąc po wyborach, chodziło o ponad 500 głosów na Florydzie. Tym razem jest inaczej, Biden wygrał z rywalem większą liczba głosów.