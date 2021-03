Donald Trump na Florydzie: partii politycznej nie założy, ale może wystartuje w wyborach w 2024 roku

Donald Trump znów przypomniał o sobie. Podczas zjazdu amerykańskich konserwatystów w Orlando na Florydzie były prezydent powiedział, że nie planuje powołania nowej partii politycznej, bo podzieliłaby ona republikanów. Zasugerował natomiast, że może ponownie ubiegać się o najwyższy urząd w kraju w 2024 roku.

Trump ostro skrytykował swojego następcę mówiąc, że polityka Stanów Zjednoczonych przeszła od „Ameryki pierwszej do Ameryki jako ostatniej”. Przemówienie pojawiło się tygodnie po tym, jak został on uniewinniony w procesie o impeachment. Jego pojawienie się na Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Orlando przyjęte było entuzjastycznie, co najlepiej świadczy o tym, że nadal ma on ogromny wpływ na Partię Republikańską.